МОЗ будет предлагать Кабмину ввести локдаун в первых числах января

В пятницу, 4 декабря, глава Министерства охраны здоровья (МОЗ) Максим Степанов в ходе брифинга заявив в том, что министерство будет предлагать правительству рассмотреть вариант введения жесткого карантина с первых чисел января.

Об этом передает Багнет

Такие даты были выбраны в связи с тем, что в Минздраве прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 на январь-февраль.

Он также отметил, что, по мнение МЗ, продолжительность такого карантина для достижения максимального эффекта должна составлять 3 недели.