“Лисичанскводоканал” купил комбинированную машину. ФОТО

ЛКСП «Лисичанскводоканал» приобретено комбинированную машину с илососным и каналопромывочным оборудованием.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города Лисичанск.



“До сих пор состояние коммунального автомобильного транспорта ЛКСП «Лисичанськовдоканал” не позволял оперативно реагировать и решать проблемы по очистке и откачки жидких отходов в городах Лисичанск, Новодружеск и Приволье. Это влекло за собой ухудшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния в наших городах”, – сказано в сообщении.



Вчера, 3 декабря, руководитель военно-гражданской администрации г. Лисичанск Александр Заика осмотрел приобретенную для ЛКСП «Лисичанскводоканал» комбинированную машину с илососным и каналопромывочным оборудованием. Спецавтомобиль был приобретен с целью предоставления бесперебойных, своевременных и качественных услуг по водоотведению, обеспечению и повышению экологической безопасности.



Эта комбинированная машина предназначена для санитарно-профилактической очистки выгребных ям, колодцев и трубопроводов городской ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидации аварийных ситуаций засорения в них.



Отметим, что проект реализован в рамках Региональной Программы и перечня мероприятий, финансируемых за счет средств охраны окружающей среды.