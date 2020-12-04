Когда в Украине введут жесткий карантин: в Минздраве сделали важное заявление о сроках

Министерство здравоохранения Украины будет просить правительство ввести жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса в начале января, потому что основания для локдауна в конце декабря не видят.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Мы предлагаем и будем предлагать это правительству Украины, скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января”, – сказал он.

В Минздраве считают, что для достижения максимального эффекта жесткий карантин необходимо вводить на 3 недели.

Как сообщал “источник”, в Украине после отмены карантина выходного дня снова установили “оранжевый” уровень опасности. В связи с этим, детские сады и начальные классы школ будут работать в обычном режиме, но с сохранением ограничительных норм.