В Троицкой РГА обсудили проекты ремонта дороги Р-66 в пределах района

Вчера, 3 декабря, состоялись общественные слушания по рамках разработки и реализации проектов ремонта автомобильной дороги Р-66 в пределах Троицкого района.

Об этом сообщает пресс-служба Троицкой РГА.



В рамках реализации проекта «Проект развития дорожной отрасли» между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, письма разработчика проектной и тендерной документации ООО «НПО« Трансинжиниринг » осуществляются работы по разработке проектов.



Участок дороги Р-66 в пределах Троицкого района вошел в проекты: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-66 КПП« Демино-Александровка »- Сватово-Лисичанск-Луганск на участке км 16 + 600-км 30 + 000 в Луганской области » и « Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово-Лисичанск-Луганск на участке км 30 + 000-км 86 + 600 в Луганской области ».

В ходе разработки проекта наработаны решения и вопросы ООО «НПО« Трансинжиниринг », которые требуют обсуждения.

Председатель райгосадминистрации Олег Слепец совместно с председателем Троицкого поселкового совета Демидом Палагно, руководителями организаций, предприятий и учреждений, представителями общественных организаций учли интересы и рассмотрели предложения граждан по организации и безопасности дорожного движения, устройство остановок общественного транспорта, тротуаров и освещения, водоотведения в пределах населенных пунктов , совмещение дороги с общественными учреждениями и др.