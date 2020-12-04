В Лисичанске задержали мужчину, который пытался убить сожителя своей бывшей девушки

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 «Покушение на убийство». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Вчера, 3 декабря, в 5 часов утра в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что с многочисленными ножевыми ранениями госпитализировали 42-летнего местного жителя.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы Лисичанского отдела полиции и оперативники Управления уголовного розыска.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлен круг общения потерпевшего и его сожительницы, образ их жизни, и тому подобное. В поле зрения оперативников попал 34-летний местный житель, который был бывшим любовником сожительницы потерпевшего. Оперативным путем было установлено его местонахождение. Он скрывался от полиции у своего знакомого.



Во время проведения санкционированного судом обыска по месту его нахождения, было обнаружено и изъято самодельное устройство для отстрела патронов и наркотическое вещество – конопля. Кроме того, было обнаружено и изъято орудие убийства – нож, который заранее был приготовлен подозреваемым для совершения преступления.



В настоящее время следователями продолжается проведение следственно-оперативных действий в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры.