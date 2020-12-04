Возле Рады предприниматели снова вышли на митинг – часть улиц перекрыта: эксклюзивные фото и видео

В пятницу, 4 декабря, в Киеве под зданием Верховной Рады снова собрался митинг против введения РРО.

Фото и видео сделал корреспондент “источника”.

Бизнесмены продолжают требовать отмены кассовых аппаратов для определенных групп предпринимателей. В знак протеста митингующие перекрыли улицу Грушевского, часть улиц Шелковичной и Институтской.

На месте дежурят правоохранители и Национальная гвардия Украины.

Как сообщал “источник”, 2 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады собрались сразу три митинга. В первом принимают участие бизнесмены, во втором – сторонники вакцинации против COVID-19, а в третьем – противники этих прививок.

Также читайте в материале “источника”: Кассовые аппараты для ФЛП: чего конкретно хотят протестующие и что предлагают власти.