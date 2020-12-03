За минувшие сутки на Луганщине 143 новых случая COVID-19

Лабораторно подтверждено 143 новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 17, Рубежное – 17, Северодонецк – 40, Беловодский район – 1, Кременской – 4, Меловской – 2, Новоайдарский – 11, Новопсковский – 8, Попаснянский – 6, Сватовский – 21, Станично-Луганский – 4, Старобельский – 5, Троицкий – 7.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 6610 человек.

Из них выздоровели – 4655 (88 за последние сутки); лечатся – 1777 (362 – стационарно, 1415 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 66-летняя женщина из Меловского района и 73-летняя женщина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 178 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 17,3%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 декабря (9:00) в Украине 772 760 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 12 960 – летальных, 384426 человек выздоровели. Всего проведено 4654206 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 14 496 новых случаев; летальных -243; осуществлено 72678 тестирований; выздоровели 15372 человека.