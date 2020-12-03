Украину скоро начнет засыпать снегом с новой силой: синоптик назвал даты

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в декабре будет много осадков – снега и дождей. Причем погода 31 декабря не поможет создать праздничное настроение – Новый год придется встречать при плюсовой погоде и с дождями.

Об этом он рассказал в комментарии “источнику”.

По словам синоптика, снег с дождем ожидаются 6 декабря, 9 и 11 декабря выпадет снег, а 15 и 17 декабря снова следует ожидать дождей. Кроме того, снегопады пройдут 18, 19, 27 и 28 декабря.

“А вот накануне Нового года прогноз неутешительный – 30 декабря украинцев снова ждут дожди”, – рассказал Горбань.

Начиная с 8 декабря, народный синоптик прогнозирует резкое снижение дневной температуры до -5 градусов, а в ночное время суток – вообще до 9-11 градусов мороза.

Такие морозы будут держаться до середины декабря, а вот с 14 декабря в стране снова потеплеет до 1-6 градусов с отметкой “плюс”. Но оттепель будет недолгой: 18 декабря снова ударят морозы до 7 градусов с отметкой “минус” днем и до 10-13 ниже нуля ночью.

21-22 декабря народный синоптик прогнозирует небольшое повышение температуры до 2-3 градусов с отметкой “минус”, но до 26 декабря столбики термометров снова упадут до 7 градусов мороза.

Как сообщал “источник”, погода на новогодние праздники в Украине не порадует зимней сказкой – накануне Нового года ожидается дождь, температура воздуха днем будет плюсовая.