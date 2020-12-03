С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook, передает УП

“С 16 января 2021 речь обслуживания потребителей – украинская! В соответствии со статьей 30 закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть украинским. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке”, – сообщил он.

Уполномоченный по защите государственного языка посоветовал обращаться к нему в случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке.