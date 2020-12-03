“Врачи мира” будут работать в Станично-Луганском и Попаснянском районах: график на декабрь

Мобильные бригады организации “Врачи мира” будут работать в декабре в населенных пунктах Станично-Луганского и Попаснянского районов Луганской области.

График выездов опубликован на странице организации в соцсети.





Работа «Врачей мира» сосредоточена на предоставлении медицинских услуг в самых отдаленных районах на линии разграничения, где система здравоохранения серьезно пострадала из-за военного конфликта.



Организация располагает двумя мобильными бригадами, благодаря которым жители прифронтовой зоны могут получить доступ к комплексной первичной медико-санитарной помощи, включая лечебно-профилактические мероприятия.



Также специалисты организации оказывают психологическую поддержку, проводят консультации по психическому здоровью и помогают пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия.