Гайдай посетил многопрофильную больницу и онкодиспансер в Кременной: медики озвучили главе области насущные проблемы

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай посетил КНП “Кременская многопрофильная больница”.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Глава области ознакомился с работой больницы и выслушал текущие проблемы учреждения. Медицинские работники доложили, что больнице нужно еще два аппарата искусственной вентиляции легких. Председатель облгосадминистрации дал обещание решить проблему следующего года.



Кроме того, Сергей Гайдай посетил Луганский областной клинический онкодиспансер в г.Кременная. Руководство заведения попросило руководителя области посодействовать в вопросе аренды дополнительного здания на территории больницы. В настоящее время готовится проектно-сметная документация, после чего будет принято положительное решение.



“Сегодня я принял решение посетить Кременские больницы и оценить ситуацию, увидев все собственными глазами. Два ИВЛа для многопрофильной больницы будут доставлены в начале года. С онкологическим отделением ситуация сложнее – заведение нуждается в дополнительном здании. Будем решать”, – сказал Сергей Гайдай.



Напомним, председатель облгосадминистрации сообщал, что в Северодонецке планируется строительство областной больницы, на базе которой будет открыто онкологическое отделение: “Были проведены встречи с представителями Deutsche Bank, австрийской компании. Мы двигаемся достаточно быстро в направлении строительства областной больницы. Она будет иметь огромное значение для Луганщины. В одном месте можно будет получить услуги онкологии, кардиологии и т.д. – людям не придется ездить по разным городам. У больницы будет самое современное оборудование “.