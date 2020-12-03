Пенсии для жителей Луганска и Донецка: в ООН выступили с призывом

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обратилась с призывом к властям отвязать выплату пенсий жителям неподконтрольной территории Донбасса от регистрации в качестве переселенца. Об этом говорится в отчете организации за период с 1 августа по 31 октября.

“Мониторинговая миссия по правам человека настаивает на необходимости окончательного отделения процесса выплат пенсий от регистрации ВПЛ, как это предусмотрено законопроектом 2083-д, который уже год ожидает рассмотрения парламентом”, — говорится в отчете, передает ukrrudprom.com

Представители мониторинговой миссии напомнили, что сейчас пенсионеры, которые живут на неподконтрольных территориях, вынуждены регистрироваться в качестве переселенцев, чтобы получать выплаты.

“Для этого им нужно ездить на подконтрольную правительству Украины территорию. Но жители Донбасса сталкиваются с дополнительными трудностями, вызванными пандемией коронавируса. В частности, была значительно ограничена свобода передвижения через КПВВ на линии соприкосновения”, — говорится в отчете.

В ООН подчеркнули, что получение пенсии — право человека, которое он зарабатывал на протяжении многих лет труда. Организация также отметила, что люди не виноваты в том, что они оказались на территории, неподконтрольной украинскому правительству.

Стоит отметить, что с подобным призывом ООН обращалась к украинским властям еще в мае этого года.