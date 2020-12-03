В Попасной высадили “Тернопольский бор”. ФОТО

В среду, 2 декабря, состоялась акция «Тернопольский бор», в рамках которой было высажено 500 елей европейских (смерек) на выезде из города Попасная в районе улицы Мироновская. Ели были переданы из города Тернополь военными с целью восстановления лесов Луганской области после пожаров.

Об этом сообщает исполнительный комитет Попаснянского городского совета.



Участие в акции приняли представители ОУЗ «Попаснянская общеобразовательная школа №1», Попаснянской общеобразовательной школы №24, обособленного подразделения «Попаснянский районный водоканал», КП «СКП», военной комендатуры города Попасная, Попаснянского районного отдела Филиал Государственного учреждения «Центр пробации» в Луганской области. Заместитель городского головы Дмитрий Хащенко вручил благодарности от городского головы всем участникам акции.