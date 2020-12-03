Еще 10 жителей Луганщины получат компенсацию за разрушенное жилье

В среду, 2 декабря, состоялось второе заседание областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



В заседании приняли участие представители Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Норвежского совета по делам беженцев.



Члены комиссии подробно рассмотрели представленные местными советами и военно-гражданскими администрациями списки пострадавших. Это владельцы разрушенных домов и квартир в Золотом, Новотошковском, Троицком, Попасной, Золотаревке и Нижнем.



По результатам заседания было принято решение о предоставлении денежной компенсации всем указанным пострадавшим: восьми лицам по 300 тыс. гривен, одному – 225 тыс. гривен, еще одному – 75 тыс. гривен.



Согласованные списки пострадавших будут направлены на согласование в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. После этого денежная компенсация будет перечислена на банковскую карточку получателю.



Напомним, первое заседание комиссии состоялось 18 ноября 2020. Тогда было принято решение о выделении денежной компенсации восьми лицам.