Стройматериалы подорожали, стройбригады расписаны на год вперед: смогли ли погорельцы на Луганщине отстроиться до зимы. ВИДЕО

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию причин возникновения масштабных лесных пожаров, бушевавших этой осенью в Луганской области. Проверять информацию официального следствия и искать козлов отпущения среди чиновников. Между тем в подвалах, по соседям и знакомым готовятся встречать Новый год жители Сиротино. Это один из поселков, наиболее пострадавших ,до сих пор не пришедший в себя после пламенной атаки. Огонь уничтожил в общей сложности более 300 домов. По 300 000 гривен компенсации государство выплатило, но отстроиться до наступления холодов люди не успевают. Подорожали стройматериалы, а строители расписаны на год.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Четыре стены, без окон, крыши и дверей – таким был дом Романа месяц назад, сразу после пожара. Теперь на зиму есть крыша над головой – работали с сыном и кумом. Сейчас накрывают пристройку. Деньги вынуждены были занимать. Государство выплатило компенсацию поздно. И вся помощь, 300 000 грн, давно пошла на стройматериалы, которые подорожали вдвое. К газовой сети погорельцам пришлось подключаться уже за деньги из своего кармана.

У Николая после пожара осталась только летняя кухня, дом и все приусадебное хозяйство сгорели за считанные минуты. С деньгами на строительство помогли еще Красный Крест и сын. Крышу сделали, стены голые, сейчас ждут окна и кладут пол. Много помогают посторонние люди.

В центре села – гуманитарка от Красного Креста. Привезли буржуйки, которые выдают по записи бесплатно.

У пенсионера Владимира Билецкого во дворе теперь руины. На свете остался один как перст. Жена умерла еще 17 лет назад. Единственное – спас собаку и старые “Жигули”. Государственную помощь в 300 000 грн Владимир получил. Пригласил строителей, которые сейчас работают в селе. Те насчитали за стены летней кухоньки 240 000. Без внутренних работ, газа и электричества. Поэтому доживет ли до весны, даже и не подозревает, так как прижаться ни к чему и ни к кому, разве что к собаке – это все его сокровище в этом мире.