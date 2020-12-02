Правительство одобрило привлечение EUR100 млн от ЕИБ для восстановления экономики Донбасса

Кабинет министров Украины одобрил привлечение EUR100 млн займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта “Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)”, предусматривающего восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, передает Интерфакс-Украина

“Министерству финансов составить с Государственным агентством автомобильных дорог Украины соглашение о передаче средств займа”, – указано в тексте распоряжения.

Помимо этого, правительство на заседании поддержало проект президентского указа относительно делегации Украины для участия в переговорах с ЕИБ для заключения соглашения “Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)” между Украиной и Европейским инвестиционным банком. В нее вошли 11 представителей, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий избран ее главой.

Как сообщалось, Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях востока страны.