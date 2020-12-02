В Луганской области за сутки от COVID-19 выздоровели почти 500 пациентов

Лабораторно подтверждено 117 новых случаев COVID-19 в Луганской области. В результате осложнений умерло еще пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 15, Рубежное – 15, Северодонецк – 23, Белокуракинский район – 6, Кременской – 1, Марковский – 4, Меловской – 6, Новоайдарский – 11,Сватовский – 3, Старобельский – 6, Троицкий – 27.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 6467 человек.

Из них выздоровели – 4567 (+492) лечатся – 1724 (360 – стационарно, 1364 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 59-летний мужчина из Кременского района, 69-летняя женщина из Новоайдарского района, 81-летний мужчина и 57-летняя женщина из Старобельского района, 59-летняя женщина из Троицкого района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 176 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 18,3%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 2 декабря (09:00) в Украине 758 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 12 717 – летальных, 369054 лица выздоровели. Всего проведено 4607034 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 13 141 новый случай; летальных – 169; осуществлено 67626 тестирований; выздоровели 13882 человека.