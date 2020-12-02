Украинские парламентарии просят Кабмин обеспечить строительство ж/д ветки в Луганской области

Верховная Рада обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой обеспечить железнодорожное сообщение северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За соответствующее постановление №4145 “Об обращении к Кабинету министров относительно объединения железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги” проголосовали 302 народных депутата.

Нардепы просят правительство обеспечить строительство и финансирование за счет госбюджета железнодорожной линии, которая соединит Кондрашевская-Новая – Лантратовка и Попасная – Сватово – Купянск.

Как говорится в пояснительной записке, на подконтрольной Украине территории Луганской области проходит лишь одна железнодорожная магистраль Попасная-Сватово-Купянск, которая входит в общегосударственную железнодорожную сеть.

В то же время железнодорожная ветка Кондрашевская-Новая – Лантратовка длиной 250 км пролегает по северной части области и не имеет сообщения с другими областями, поскольку с одной стороны направлена в РФ, с другой – ведет на временно оккупированную территорию.

Отмечается, что вследствие такой ситуации восточные и северные районы области остались без железнодорожного сообщения с остальной территорией страны.

Населенные пункты Кондрашевская-Новая, Лантратовка, Попасная и Сватово находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области, Купянск – в Харьковской области.