В Украине не будут продлевать карантин выходного дня: решение Кабмина

Кабинет министров Украины не будет продлевать действие карантина выходного дня, введенного из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Об этом 2 декабря в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает tyzhden.ua

По его словам, снять эти ограничения позволяет то, что меры карантина на выходных несколько стабилизировали ситуацию.

«Это позволяет нам снять именно эти ограничения. И в выходные, и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны », – подчеркнул глава правительства.