Парламент создал ВСК для расследования масштабных пожаров в Луганской области

Верховная рада Украины одобрила создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. За это проголосовали 258 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В соответствующем постановлении определены основные задачи комиссии:

выяснение реальных причин возникновения в 2020 году массовых пожаров на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти;

исследование эффективности управленческих решений областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной госадминистрации – Луганской областной военно-гражданской администрации по организации процесса локализации и противодействия пожарам, эвакуации лиц;

расследование фактов злоупотреблений и/или действий/бездействия руководства облуправления ГСЧС, Луганской ОГА по поводу принятых мер после пожара, которые бы сделали невозможным распространение пожаров на большие территории не только лесных массивов, но и населенных пунктов.

Главой ВСК избран народный депутат Руслана Горбенко (фракция “Слуга народа”), его заместителем стал Сергей Вельможный (депутатская группа “Довіра”).

Напомним, в конце ноября регламентный комитет Рады поддержал создание этой ВСК.