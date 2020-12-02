Карантин выходного дня в Украине отменен: какие ограничения будут действовать

В среду, 2 декабря, на своем заседании Кабинет министров отменил карантин выходного дня. На всей территории Украины остаются в силе требования карантинных ограничений, предусмотренных для оранжевой зоны.

“источник” рассказывает, какие карантинные ограничения будут действовать в Украине.

Запрещена работа средств размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;

Запрещена деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;

Запрещены плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

Запрещена работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры.

Будут действовать ограничения для массовых мероприятий: не более 20 человек при соблюдении дистанции в 1,5 метра и с масочным режимом.

Перевозки в общественном транспорте могут осуществляться только с 50% наполнением.

Как сообщал “источник”, на совещании в Офисе президента 30 ноября, рассматривали два сценария введения в Украине жесткого локдауна. Согласно одному из них, полный карантин в стране могут ввести уже 8-10 декабря.