Умер актер Борис Плотников – доктор Борменталь из фильма “Собачье сердце”

В возрасте 71 года умер Народный артист России Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме “Собачье сердце”.

Как пишет ТАСС со ссылкой на коллег Плотникова, актер театра и кино скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. За неделю до смерти артиста госпитализировали в одну из клиник Москвы, где он оставался подключенным к аппарату ИВЛ.

Борис ПлотниковФото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Играть в театре Борис Плотников начал в 1978 году – сперва в Московском театре сатиры, позже – в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

В кино Плотников дебютировал, сыграв роль в картине Ларисы Шепитько “Восхождение”. С тех пор артист сыграл десятки ролей, при этом одним из самых узнаваемых его персонажей был доктор Борменталь в двухсерийном художественном фильме Владимира Бортко “Собачье сердце”.

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