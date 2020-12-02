“Слуга народа” засветила в Раде элитные часы Hublot – стоят больше 150 “минималок”: фото

Народный депутат от “Слуги народа” Елена Криворучкина, которую ранее застукали за пикантной перепиской в парламенте, пришла на заседание Рады с дорогим аксессуаром – на ее руке заметили элитные часы Hublot стоимостью 27 тысяч долларов.

Фотографию из зала парламента показал собственный корреспондент “источника” Александр Гончаров.

Криворучкина является поклонницей элитных швейцарских часов, ее уже замечали с другими не менее ценными экземплярами. Часы Hublot, которые заметили у нардепа, стоят 27 тысяч долларов, что составляет 765 тысяч гривен.

В то время, как минимальная зарплата украинцев составляет 5 тысяч гривен, “слуга” позволила себе роскошную вещь за 153 минимальные зарплаты.

Добавим, что Елена Криворучкина прошла на выборах в Раду по мажоритарному округу в Кривом Роге. Ранее работала доцентом экономического университета.

Как сообщал “источник”, ранее Елена Криворучкина “засветила” в Верховной Раде аксессуар, похожий на часы марки BVLGARI, которые оцениваются в 24 900 евро (671 553 тысячи гривен).