В Северодонецке полицейские разыскали мальчика, который попрошайничал на улице

В полицию Луганской области в сети Facebook обратилась жительница г. Северодонецк. Женщина сообщила о том, что в городе появился малолетний мальчик, который находился на улице один и рассказывал прохожим о том, что голодный и мать не заботится о нем. Руководством полиции области были даны указания по розыску парня и принятия мер согласно действующему законодательству.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Инспекторы ювенальной превенции отправились на поиски мальчика и нашли его уже дома. Беспорядок, антисанитария и голодные дети – картина, которую увидели правоохранители, социальные работники и учителя. Полицейские установили, что в семье трое детей 5-ти, 13-ти и 14-ти лет, но воспитание и заботу о несовершеннолетних мать разменяла на развлечения и алкоголь. Оказалось, что маленький мальчик не ходит в детсад, а двое взрослых братьев уже месяц не посещают школу. Вопреки условиям, в которых живут дети, они надеются на семейный уют и любовь родителей.



Учитывая опасность, которую может нести отсутствие ухода за несовершеннолетними, в отношении 38-летней матери полицейскими составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП “Невыполнение родителями своих обязанностей”. Информация предоставлена ​​Службе по делам детей для принятия решения о дальнейшей судьбе детей.