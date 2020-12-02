Украина загнала себя в тупик: озвучен печальный прогноз по последствиям локдауна в Украине

Еще весной, введя жесткий карантин на два с половиной месяца, Украина загнала себя в тупик, ведь сейчас, когда ежедневных случаев заболевания коронавирусом значительно больше и локдаун действительно оправдан, экономика не имеет даже минимальной подушки безопасности.

Об этом говорится в материале “источника”.

В марте, когда количество заболевших исчислялось десятками и сотнями в день (пусть и с поправкой на количество сделанных тестов, о которых можно вести отдельный разговор), не работало ничего. Отельно-ресторанный бизнес, грузоперевозки, розничная торговля, кинотеатры и концертные залы, туризм и многие другие сферы — все “замерзло”, сотни тысяч людей остались без зарплат.

Помощь малому бизнесу от государства свелась к кредитной программе “5-7-9”, которую многие предприниматели восприняли как издевку: получить кредит под 5%, когда твой бизнес работает — это одно дело, а когда он закрыт или в любой момент может снова схлопнуться из-за локдауна — “чуть-чуть” другое.

При этом время, которое нужно было потратить на подготовку медицинской системы для борьбы с эпидемией, было потрачено крайне нерационально. Об этом свидетельствуют ситуация с кислородом и панические директивы на места по созданию дополнительных мест для лечения тяжелобольных с коронавирусом.

Теперь же локдаун действительно нужно вводить: количество больных исчисляется десятками тысяч, а мест в больницах почти не осталось, но на этот раз у Украины нет даже малой “подушки безопасности”. Поэтому правительство тянет до последнего, но похоже, что от этого всем будет только хуже. Поскольку введение полномасштабного карантина в ноябре — это одни цифры экономических потерь, а вот закрытие всего уже в канун новогодних праздников — совсем другие.

“Это может оказаться очень страшным локдауном, хуже, чем весной. Как по мне, это фатально. Мы просто не встанем – ни в плане бюджетных ресурсов, ни в плане бизнеса. А бизнес – это те первые люди, к которым мы шли весной за поддержкой и помощью в медицинской системе“, – считает нардеп от фракции “Голос” Соломия Бобровская.

Врач-иммунолог Андрей Волянский констатировал, что реальных шагов для минимизации жертв коронавируса в Украине не совершается.

“Естественно, что люди болеют и умирают, поэтому нужно эти жертвы минимизировать, а это не делается. Мы играем уже полгода в зарницу, мы раскрасили страну, и что дальше? Что нам дал адаптивный карантин? Ничего не дал. Нужно в первую очередь защищать не всех, а уязвимых, то есть группы риска. А детям и молодым людям рано или поздно все равно придется переболеть“, – отметил он.

Ранее “источник” писал, что согласно бюджету-2020, последняя редакция которого была утверждена в апреле с учетом реалий, диктуемых коронавирусом, его дефицит должен составить 7,5% ВВП или 298 миллиардов гривен. Закрывать “дыру” могли за счет поступлений от МВФ, но их в этом году не будет, что открыто признают власти.

Наверное можно было бы получить деньги за счет поступления от таможенных сборов, но откуда им взяться, если весь бизнес встанет на паузу? Поэтому весьма вероятно, что Украина войдет в 2021 год с огромной дырой в бюджете. Еще одна жирная галочка в длинном списке неудач действующего руководства страны.

Детальнее читайте в материале “источника”: Хуже преступления: к чему приведет ошибка Банковой с весенним карантином.