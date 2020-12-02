Ходим по кругу седьмой год: военный эксперт рассказал, почему от “Минска” нужно “бежать”

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что выполнить Минские соглашения невозможно.

“От «Минска» нужно уходить немедленно. И неважно, в какой формат переговоров, на какую платформу – нормандскую, будапештскую или другую. Потому что Минские договоренности невозможно выполнить. Их нельзя выполнять.

Если вы откроете оригинал Минского протокола, то там после первых четырех пунктов по безопасности – о прекращении огня, выводе иностранных вооруженных формирований, демилитаризации зоны и т.д. – следующим пунктом значится закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины на постоянной основе. Далее – амнистия, выборы, формирование народной милиции как системы безопасности этих территорий, а только потом идет решение вопроса (то есть это отдельный переговорный процесс) о передаче границы под контроль Украины”, – рассказал Олег Жданов во время чата на Главреде.

Эксперт отмечает, что как не читай Минские соглашения, там четко записано о закреплении в Конституции особого статуса ОРДЛО. Именно поэтому РФ цепляется за этот протокол и не соглашается на компромиссы.

“Мы «пляшем с бубном» вокруг России, предлагаем компромиссы, на что в ответ всегда слышим одно и то же: «Выполняйте «Минск». Поэтому из «Минска» нужно не выходить, а бежать. А для того, чтобы выйти из «Минска», нам нужно ответить на вопрос – кто сторона конфликта? Наш президент все время говорит «та сторона», но кто является «той стороной»? В минских переговорах, т.е. в Трехсторонней контактной группе ОБСЕ – наблюдатель, Россия – миротворец, а мы – пострадавшая сторона. Когда мы говорим, что прекратим огонь, Россия отвечает, что мы – молодцы, ОБСЕ заявляет, что это здорово, и они нас полностью поддерживают. И – Украина в одностороннем порядке прекращает огонь. А Песков напоминает: «Не забудьте, Россия – не сторона конфликта. И мы не несем ответственности за выполнение обязательств «той стороной». Идите с ними договариваться напрямую»”, – отмечает эксперт.

Поэтому, как говорит Олег Жданов, мы ходим седьмой год как по замкнутому кругу. “Мы – как пони в цирке. Пока мы не перепрыгнем через барьер этой арены, мы никогда не закончим конфликт”, – резюмировал он.