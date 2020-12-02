На Луганщине работникам задолжали 152,4 миллиона гривен

На 1 ноября 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 152,4 млн. грн, из нее 131,3 млн. грн приходилось на экономически активные предприятия.

Об этом сообщает ГУ статистики в Луганской области.

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Задолженность работникам экономически активных предприятий в октябре 2020г. увеличилась на 76,2%.

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На начало ноября больше половины суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (84,5%) и строительство (5,4%). Основную часть долга образовано в Попаснянском районе и г. Лисичанске.