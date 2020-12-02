В Северодонецке водитель Lexus попал в ДТП



Авария произошла сегодня, 2 декабря, в Северодонецке на ул. Космонавтов, около 6 часов утра.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Водитель Lexus не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.



В результате ДТП травм ни водитель, ни другие участники дорожного движения не получили.



Относительно 29-летнего водителя легковушки патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение ПДД, что привело к ДТП.