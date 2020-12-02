ООН: В августе-октябре жертв среди мирных жителей в результате боевых действий на Донбассе не было

С 1 августа по 31 октября 2020 года на Донбассе не было жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека, опубликованном 1 декабря, передает Гордон

Также миссия не зафиксировала повреждений гражданских объектов в результате боевых действий, кроме повреждений жилья, которые наблюдатели не документируют.

“Похвальное сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить введением усиленного режима прекращения огня, одобренного трехсторонней контактной группой в Минске 27 июля”, – говорится в отчете.

В то же время миссия зафиксировала, что два человека погибли и 22 получили ранения в результате взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны. Девять таких инцидентов зафиксировали на подконтрольной правительству Украины территории, а 15 – на подконтрольной боевикам.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.