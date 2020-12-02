Средняя номинальная зарплата в Луганской области составляет 10548 гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Луганской области в октябре 2020 года составила 10548 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн).

Об этом сообщает ГУ статистики в Луганской области.



По сравнению с сентябрем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 2,1%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с октябрем 2019 года) увеличился на 16,0%.

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Индекс реальной заработной платы в октябре 2020г. по сравнению с сентябрем 2020г. составил 96,6%, а по сравнению с октябрем 2019 г. – 113,0%.

Справка:

Номинальная заработная плата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается путем деления индекса начисленной номинальной заработной платы (без учета налога на доходы физических лиц и военного сбора) на индекс потребительских цен.