На КПВВ “Станица Луганская” нелегальные перевозчики вытеснили регулярных

Сетью внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования предусмотрено 53 регулярных маршрута до КПВВ «Станица Луганская», право на обслуживание которых перевозчики получили по результатам конкурсов.

Об этом рассказала в интервью luganskua.com начальник отдела промышленности, и. о. начальник Управления промышленности, транспорта и связи Луганской облгосадминистрации Марина Хозина.

“Вместе с тем на этих маршрутах самовольно работают перевозчики, которые не проходили конкурсов и договоров с организатором перевозок не заключали. Они маскируются иногда под нерегулярные перевозки, иногда – под перевозки в режиме такси, однако договоров с организаторами на обслуживание внутриобластных маршрутов эти перевозчики не имеют. Действительно, они предлагают значительно более качественный сервис: отправка не по графику, а по загрузке, движутся без заезда на автостанции, то есть меньше времени в пути. Однако плату за проезд они не облагают налогами, билеты пассажирам не выдают, страховку жизни и здоровья не оформляют”, – отметила чиновница.

Марина Хозина добавила, что ситуация сложилась такова, что нелегалы вытеснили регулярных перевозчиков на долю которых остались льготники.

“Это привело к отказу регулярных перевозчиков от обслуживания маршрутов. Согласно законодательству, облгосадминистрация контролирующих и надзорных функций не имеет. Для этого у нас есть такой орган государственного контроля, как Укртрансбезопасность. Даже Нацполиция здесь не имеет соответствующих полномочий. Работа ведется, но она крайне неэффективна, ведь нелегальные перевозки продолжают существовать. К сожалению, такое явление есть, и не только в направлении Станицы Луганской. С открытием КПВВ в Счастье и Золотом, пожалуй, и на тех направлениях активизируются нелегальные перевозчики”, – отметила она.