В Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество пациентов

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 744, медработников – 579). Количество активных больных составляет 376 493 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

Также за последние сутки: госпитализированы (лица) – 1447 летальных случаев – 169 выздоровели (лица) – 13882 Осуществлен тестирований за сутки – в т. ч .: 67626 методом ПЦР – 44445 методом ИФА – 23181 За все время пандемии в стране: заболело (лица) – 758264 выздоровели (лица) – 369054 летальных случаев – 12717 проведения ПЦР-тестов – 4607034

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев 74012 случаев Винницкая область – 17715 случаев Волынская область – 24791 случаев Днепропетровская область – 40148 случаев Донецкая область – 23752 случаев Житомирская область – 30233 случаев Закарпатская область – 23646 случаев Запорожская область – 32555 случаев Ивано-Франковская область – 37546 случаев Киевская область – 39503 случаев Кировоградская область – 5506 случаев Луганская область – 6467 случаев Львовская область – 47477 случаев Николаевская область – 19448 случаев Одесская область – 46985 случаев Полтавская область – 23291 случаев Ровенская область – 31798 случаев Сумская область – 30354 случаев Тернопольская область – 28375 случаев Харьковская область – 56361 случаев Херсонская область – 10659 случаев Хмельницкая область – 30228 случаев Черкасская область – 24046 случаев Черновицкая область – 34150 случаев Черниговская область – 19218 случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.