В Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество пациентов

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 744, медработников – 579). Количество активных больных составляет 376 493 человек.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины
|Также за последние сутки:
|госпитализированы (лица) –
|1447
|летальных случаев –
|169
|выздоровели (лица) –
|13882
|Осуществлен тестирований за сутки – в т. ч .:
|67626
|методом ПЦР –
|44445
|методом ИФА –
|23181
|За все время пандемии в стране:
|заболело (лица) –
|758264
|выздоровели (лица) –
|369054
|летальных случаев –
|12717
|проведения ПЦР-тестов –
|4607034
Количество заболеваний в регионах:
|г. Киев
|74012
|случаев
|Винницкая область –
|17715
|случаев
|Волынская область –
|24791
|случаев
|Днепропетровская область –
|40148
|случаев
|Донецкая область –
|23752
|случаев
|Житомирская область –
|30233
|случаев
|Закарпатская область –
|23646
|случаев
|Запорожская область –
|32555
|случаев
|Ивано-Франковская область –
|37546
|случаев
|Киевская область –
|39503
|случаев
|Кировоградская область –
|5506
|случаев
|Луганская область –
|6467
|случаев
|Львовская область –
|47477
|случаев
|Николаевская область –
|19448
|случаев
|Одесская область –
|46985
|случаев
|Полтавская область –
|23291
|случаев
|Ровенская область –
|31798
|случаев
|Сумская область –
|30354
|случаев
|Тернопольская область –
|28375
|случаев
|Харьковская область –
|56361
|случаев
|Херсонская область –
|10659
|случаев
|Хмельницкая область –
|30228
|случаев
|Черкасская область –
|24046
|случаев
|Черновицкая область –
|34150
|случаев
|Черниговская область –
|19218
|случаев
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.