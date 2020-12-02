В Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество пациентов

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 744, медработников – 579). Количество активных больных составляет 376 493 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

Также за последние сутки: 
госпитализированы (лица) –1447
летальных случаев –169
выздоровели (лица) –13882
Осуществлен тестирований за сутки –   в т. ч .:67626
методом ПЦР –44445
методом ИФА –23181
За все время пандемии в стране: 
заболело (лица) –758264
выздоровели (лица) –369054
летальных случаев –12717
проведения ПЦР-тестов –4607034

Количество заболеваний в регионах: 

г. Киев74012случаев
Винницкая область –17715случаев
Волынская область –24791случаев
Днепропетровская область –40148случаев
Донецкая область –23752случаев
Житомирская область –30233случаев
Закарпатская область –23646случаев
Запорожская область –32555случаев
Ивано-Франковская область –37546случаев
Киевская область –39503случаев
Кировоградская область –5506случаев
Луганская область –6467случаев
Львовская область –47477случаев
Николаевская область –19448случаев
Одесская область –46985случаев
Полтавская область –23291случаев
Ровенская область –31798случаев
Сумская область –30354случаев
Тернопольская область –28375случаев
Харьковская область –56361случаев
Херсонская область –10659случаев
Хмельницкая область –30228случаев
Черкасская область –24046случаев
Черновицкая область –34150случаев
Черниговская область –19218случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.