“Мы пытаемся сами себя затолкать в тупик”: военный эксперт не видит прогресса в решении ситуации на Донбассе

Украина и РФ имеют разные позиции по поводу решения конфликта на Донбассе, считает полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

“Мы даже не топчемся на месте – мы пытаемся сами себя затолкать в тупик. Если предыдущая власть нас завела в угол, то сейчас мы втискиваемся в него так, чтобы уже быть не в силах из него выбраться.

В решении вопроса Донбасса абсолютно нет прогресса”, – рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Он добавил, что Украина и РФ имеют непримиримые позиции по поводу ситуации на Донбассе.

“Я так понимаю, Украина будет просто ждать решения наверху: когда нам спустят сверху решение, тогда что-то начнет меняться. Если бы мы пять лет занимались формированием вооруженных сил, и на сегодняшний день у нас была бы серьезная боеспособная армия численностью хотя бы 150 тысяч человек, но не на советском вооружении, а оснащенная современными системами, то тогда мы могли бы предпринимать какие-то шаги, предлагать другие варианты, кроме «Минска». Ведь если ты стоишь перед стеной, то, наверное, стоит повернуть вправо или влево и попытаться найти дверь. Виталий Кличко сказал недавно гениальную фразу: «Через стены нам помогают проходить двери». И насчет «Минска» руководству нашей страны следует вслушаться в эту фразу – надо искать дверь, выход, а не биться головой в бетонную стену.

Иначе мы просто усугубляем ситуацию, причем совершаем невозвратные действия. А это очень опасно для нас. Допустим, всестороннее прекращение огня – это невозвратное действие, в результате которого мы не можем ответить и подавить огневые точки противника для того, чтобы хотя бы защитить наших военнослужащих и мирное население в зоне конфликта. Мы сами себя подписали под это”, – добавил Олег Жданов.