Хроники COVID-19: Луганской области 76 новых случаев и 4 смерти за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 20 Рубежное – 11 Северодонецк – 24, Белокуракинский район – 1, Кременской – 2, Новоайдарский – 2, Новопсковский – 2, Попаснянский – 1, Сватовский – 1, Старобельский – 11.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 6350 человек.

Из них выздоровели – 4075 (109 за последние сутки); лечатся – 2104 (362 – стационарно, 1742 – амбулаторно).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летняя женщина из Лисичанска, 72-летний мужчина из Рубежного, 80-летний мужчина из Северодонецка и 89-летний мужчина из Марковского района.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 171 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 18,2%.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 декабря (09:00) в Украине 745 123 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 12 548 – летальных, 355172 лица выздоровели. Всего проведено 4562589 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 12 498 новых случаев; летальных – 221; осуществлено 62327 тестирований; выздоровели 10023 человека.