Как часто следует использовать Dermaplaning?

Чтобы кожа оставалась гладкой, мягкой и сияющей, необходимо подобрать правильную комбинацию процедур. Для многих это означает включение процедуры Dermaplaning в свой распорядок ухода за кожей. По словам г-жи Тори Бернс, сертифицированного врача Центра эстетической и лазерной медицины в Тайлере, штат Техас, «Dermaplaning лица – отличный способ улучшить общий вид и текстуру кожи. Для моих пациентов, которые борются с хроническими кожными заболеваниями, такими как прыщи и экзема, Dermaplaning может помочь предотвратить обострения, а при регулярном выполнении манипуляции средства от этих состояний легче впитываются кожей». Готовы включить Dermaplaning лица в свой распорядок ухода за кожей? Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом варианте лечения и о том, как часто вам следует его выполнять.

Что такое Dermaplaning

По словам г-жи Бернс, «клетки кожи регенерируют примерно раз в месяц, но то, что появляются новые клетки, не означает, что организм автоматически избавляется от старых. Вот где полезны отшелушивание и такие процедуры, как Dermaplaning. Dermaplaning – это отшелушивающая процедура, при которой используется скальпель или острое лезвие для создания ровного тона и текстуры кожи путем удаления омертвевших клеток и пушковых волос, это технический термин для персикового пуха».

Эта процедура может быть рекомендована для улучшения внешнего вида кожи в целом. Она также используется как средство борьбы с побочными эффектами прыщей, экземы и других хронических кожных заболеваний, а также для улучшения внешнего вида кожных проблем, таких как гиперпигментация и солнечное повреждение. В большинстве случаев пациенты выбирают Dermaplaning для лица, подбородка и шеи.

Преимущества метода

Существует множество способов улучшить внешний вид кожи, от ухода за лицом до косметической хирургии, и каждый вариант имеет свои преимущества. Если вы все еще пытаетесь определить, подходит ли Dermaplaning для вашей кожи, обратите внимание на следующие преимущества этого метода

Процедура дает пациентам здоровую и мягкую кожу без резких отшелушивающих средств, которые могут раздражать и вызывать воспаление.

Производство коллагена увеличивается после обработки, уменьшая выраженность тонких линий, морщин и шрамов от угревой сыпи, а также повышая эластичность кожи.

Удаление мертвых клеток кожи и оставление обнаженными здоровых клеток, чтобы они могли поглощать средства по уходу, используемые для лечения хронических заболеваний кожи, улучшения внешнего вида или в целом сохранения ее здоровья.

В отличие от продвинутых вариантов косметической дерматологии, Dermaplaning более щадящий и не требует простоев.

Процедура подходит для любого типа кожи. Даже люди с чувствительным типом могут пройти эту процедуру без побочных эффектов.

Можно предотвратить высыпания и закупорку пор, если пациенты используют Dermaplaning в рамках обычного ухода.

После сеанса вы заметите, что косметика наносится равномерно, и вы не видите участков, где макияж скапливается или скатывается.

Идеальные кандидаты

По словам г-жи Бернс, «одно из лучших свойств Dermaplaning – это то, что он работает для всех типов кожи, а также имеет ряд преимуществ для здоровья кожи. Однако вам следует поговорить с дерматологом о ваших конкретных проблемах и целях лечения до начала сеансов. Они могут провести вас через весь процесс, чтобы определить, является ли метод лучшим решением, отвечающим вашим потребностям».

Dermaplaning работает для мужчин и женщин любого возраста с любым оттенком и типом кожи, помогая пациентам достичь различных результатов. Если вы хотите до посещения дерматолога определить, подходите ли вам этот метод, подумайте над ответами на следующие вопросы:

Вы боретесь с неровным тоном и текстурой, которые нельзя улучшить с помощью других обычных средств или процедур?

Ваш макияж выглядит неоднородным или неровным, независимо от того, сколько праймера вы используете?

Кажется, что средства по уходу лежат на поверхности вашей кожи, не впитываясь, из-за чего повседневный уход занимает больше времени и кажется менее эффективным?

Пятна сухой кожи и / или персиковый пушок заставляют вас чувствовать неуверенность в своей внешности?

У вас есть легкие морщинки, пигментные пятна или другие косметические проблемы, которые вы хотели бы решить с помощью консервативного метода лечения?

Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, назначьте консультацию с дерматологом, чтобы обсудить потенциальные преимущества Dermaplaning для улучшения здоровья кожи.

Как работает метод

Процесс всегда начинается с консультационного визита. Во время этого первоначального приема вы обсудите цели своего лечения с дерматологом, изучите возможные варианты и составите план для достижения здоровой и красивой кожи. Если вы и ваш дерматолог решите, что Dermaplaning – лучшее решение, вы начнете процесс подготовки. Это может включать прекращение использования продуктов, которые химически отшелушивают кожу примерно за две недели до приема. Кроме того, примерно за неделю до лечения вам необходимо прекратить физическое отшелушивание (с использованием скрабов и отшелушивающих щеток). За неделю до лечения вам также следует избегать любого удаления волос (депиляции воском, выщипывания и бритья лица) и ограничить пребывание на солнце. Если вы еще не применяете солнцезащитный крем каждый день, вам нужно делать это перед процедурой. Вы также должны убедиться, что ваша кожа увлажнена, поэтому пейте много воды, чтобы увлажнить кожу изнутри, и наносите местные увлажняющие кремы не менее двух раз в день. Если вы заметили какие-либо порезы, язвы или раны за несколько дней до процедуры, возможно, вам придется перенести визит.

В день назначения очистите кожу мягким очищающим средством. Не наносите макияж или косметические средства. Дерматолог внимательно осмотрит вашу кожу и нанесет подготовительные средства. Затем дерматолог с помощью лезвия хирургического класса тщательно отшелушивает внешние слои кожи и тонкие волоски. Процесс Dermaplaning безболезненный, поэтому вы не должны чувствовать ничего, кроме легкого движения по поверхности кожи. В зависимости от области обработка обычно занимает от 15 до 30 минут.

Как часто следует использовать технику

У каждого человека разные потребности, поэтому важно работать с дерматологом, чтобы разработать конкретный план для достижения и поддержания желаемых результатов. Большинству пациентов следует проводить обработку примерно раз в месяц для достижения идеальных результатов. Поскольку организм естественным образом заменяет клетк каждый месяц, это гарантирует удаление старых клеток и появление новых, здоровых. В некоторых случаях могут быть рекомендованы более или менее частые посещения в зависимости от конкретных потребностей пациента. Ваш дерматолог захочет контролировать состояние вашей кожи после и скорректировать план лечения в зависимости от того, как долго сохраняются результаты. Г-жа Бернс говорит: «Последовательность очень важна для обеспечения оптимального эффекта процедур. В дополнение к регулярному повторному лечению пациенты должны тщательно ухаживать за кожей в домашних условиях, чтобы повысить эффективность Dermaplaning и сохранить результаты как можно дольше».

Домашнее выполнение

По словам г-жи Бернс, «пациентам не следует пытаться выполнять Dermaplaning самостоятельно дома. На самом деле, большинство домашних инструментов для Dermaplaning – это просто наборы для сухого бритья. Хотя это позволит удалить некоторые из ваших омертвевших клеток кожи и пушковые волосы, это не обязательно даст вам такой же уровень точности и эффективности, который возможен при лечении в офисе. Скорее всего, вы по-прежнему будете видеть неровный тон и текстуру кожи, поскольку не все омертвевшие клетки будут удалены. Кроме того, профессионалы используют инструменты хирургического уровня, которые можно использовать безопасно и эффективно, в отличие от домашних инструментов для Dermaplaning, которые могут вызвать раздражение или повреждение кожи».

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