В селе на Старобельщине из-за перепада напряжения в домах сгорела бытовая техника

В субботу, 28 ноября, в селе Новоселовка, на улице Гагарина произошло короткое замыкание проводов линии электропередачи в связи с обрывом провода. В результате чего у многих жителей улицы сгорела бытовая техника: телевизоры, интернет-роутеры, холодильники.

Об этом сообщают “Старобельские новости”.

Начальник Старобельского РЭС Александр Коваленко объяснил журналистам, что для получения компенсации пострадавшим абонентам надо написать заявление в Старобельский РЭС и подкрепить ее решением сервисного центра, которое доказывает, что оборудование сгорело в результате перепада напряжения.