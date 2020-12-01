За сутки в Луганской области нашли почти сотню различных боеприпасов

За прошедшие сутки, 30 ноября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 3,11 га территории области: в Попаснянском, Станично-Луганском районах и вблизи г. Северодонецк, где было обнаружено и изъято 41 артиллерийский снаряд, 16 минометных мин, 32 гранаты и 7 подрывников.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Спасатели напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

При обнаружении взрывоопасного устройства: