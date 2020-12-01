За сутки в Луганской области нашли почти сотню различных боеприпасов

За прошедшие сутки, 30 ноября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 3,11 га территории области: в Попаснянском, Станично-Луганском районах и вблизи г. Северодонецк, где было обнаружено и изъято 41 артиллерийский снаряд, 16 минометных мин, 32 гранаты и 7 подрывников.
Об этом сообщает областное спасательное ведомство.
Спасатели напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.
При обнаружении взрывоопасного устройства:
- Немедленно сообщите дежурным службам органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101).
- Не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей.
- Прекратите все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.
- Не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв).
- Дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.