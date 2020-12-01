Северодонецкие егеря обнаружили 12 живоловушек и 21 петлю за зайцев и фазанов

Егерской службой ГП “Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» при исполнении служебных обязанностей в государственном лесном фонде Бобровского лесничества рядом с поселком Боброво в кварталах №115-119 выявлено 12 живоловушек и 21 петлю на зайцев и фазанов.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия.

Предметы незаконной охоты были сняты и утилизированы. Ранее сообщалось о снятых незаконных средствах охоты вблизи с. Боровское, с. Замуловка и с.Синецкий. Установленные рядом с населенными пунктами незаконные орудия охоты могут привести к травмированию и гибели домашних животных и людей.

С начала года выявлено и привлечено к административной ответственности по ст. 85-1 КоУАП 14 человек. Напоминаем, что согласно такс для исчисления размера ущерба, причиненного в результате нарушения законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных 19.06.2017 года, размер возмещения ущерба за одного фазана составляет 2000 гривен, зайца – русака 8000 гривен.



Вместе с тем, продолжается работа по ремонту и восстановлению биотехнических сооружений – кормушек, солонцов, навесов. С начала осенне – зимнего периода построено 4 навеса, 1 кормушку, и отремонтировано 1 навес. Планируется построить 3 навеса и 4 кормушки в пределах всех егерских обходов.