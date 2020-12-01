В Рубежном пьяный водитель разбил во дворе несколько припаркованных машин и влетел в забор

Сегодня, около 4 часов утра на линию 102 поступило сообщение о ДТП в городе Рубежное. Заявительница сообщила, что стала свидетелем аварии, которую совершил автомобиль ВАЗ 21063.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Водитель, двигаясь одним из дворов на ул. 30 лет Победы, меняя направление движения, не убедился что это будет безопасно и в случае опасности для движения не принял все меры вплоть до полной остановки авто или безопасного переезда препятствия, в результате чего совершил наезд на припаркованные автомобили, а через несколько метров на забор.



В ДТП повреждения получил как автомобиль ВАЗ вероятного виновника ДТП, так и три припаркованные во дворе авто.

По описанию свидетелей патрульные установили водителя ВАЗ. Им оказался 34-летний местный житель.

Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

В медицинском учреждении врач зафиксировал в организме водителя превышение алкоголя более чем в 10 раз: 2,17 промилле.



В отношении гражданина патрульные составили три протокола по ч.1 ст. 130 (управление в нетрезвом состоянии), 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и 122-4 (оставление места совершения ДТП) КоАП.