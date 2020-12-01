В Лисичанске на Водной станции появятся спортивные тренажеры

На спортивно-оздоровительной базе Водная станция (г. Лисичанск), расположенной на берегу реки Северский Донец, появится зона со спортивными тренажерами.
Об этом сообщает общественная организация “Місто-сад”.
Команда проекта указывает, что необходима сумма для создания Workout-зоны собрана.
“Вместе со всеми вами мы собрали необходимую сумму денег на установку спортивных тренажеров на Водной Станции в Лисичанске. Среди 35 благотворителей два человека внесли по 50 и 57 тысяч гривен – и это невероятно! Спасибо всем за донаты и переживания! Спорту в Лисичанске быть!”, – сказано в сообщении.