ВРУ планирует рассмотреть вопрос ж/д сообщения и создания ВСК по расследованию причин пожаров в Луганской области

Во вторник, 1 декабря, согласно повестке дня состоится очередное пленарное заседание четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Среди прочих вопросов, Верховная Рада планирует рассмотреть проекты постановлений: по налаживанию железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги и об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.

Ход заседания транслирует телеканал «РАДА»