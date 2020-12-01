Показали ужасающие последствия пожаров на Луганщине. ФОТО

Фотокорреспондент “Укринформа” Алексей Ковалев на своей странице в ФБ показал фотоснимки последствий лесных пожаров в Луганской области.

В частности, Алексей Ковалев опубликовал фотографии последствий июльских пожаров между Северодонецком и Смоляниново.

Напомним, что 6 июля произошло возгорание сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области, недалеко от Северодонецка.

Из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Погибли пять человек. Пожар повредил жилые дома и хозяйственные сооружения в 41 домохозяйстве, полностью уничтожил 35 домов в с. Смоляниново. Повреждены 15 и полностью уничтожены 49 домов в садовом кооперативе “Волчье озеро” Новоайдарского района.

Полностью пожар был ликвидирован 13 июля.