Программа профилактики преступности: в Лисичанске купят “умные” видеокамеры

Вчера, 30 ноября, в военно-гражданской администрации города Лисичанск состоялось заседание комиссии по контролю за реализацией выполнения Городской программы профилактики преступности под председательством заместителя руководителя по вопросам безопасности и общественного порядка Станислава Мосейка.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г. Лисичанск

В ходе заседания члены комиссии подытожили выполнение Городской программы профилактики преступности за 2018-2020 годы, обсудили и утвердили проект аналогичной программы на следующие три года.

Следует заметить, что при подготовке отчета о выполнении вышеупомянутой программы было принято во внимание более 30-ти отчетов ответственных исполнителей. Относительно практических мероприятий программы, на которые выделялось финансирование из городского бюджета главный специалист отдела мобилизационной работы и гражданской защиты Дмитрий Зайцев отметил:

«Количество введенных в эксплуатацию видеокамер по городу в целом пока достигло 80 единиц. В течение срока выполнения программы было профинансировано в 2018 году – 320,574 тыс. грн., в 2019 году – 267,390 тыс. грн., за 11 месяцев 2020 – более 50 тыс. Грн. На декабрь текущего года запланировано проведение закупок оборудования и услуг по его монтажу на сумму около 720 тыс. грн. Значительное увеличение финансирования обусловлено необходимостью закупки так называемых «умных» видеокамер, то есть с возможностью считывания государственных номеров автомототранспорта ».

Кроме того, на заседании комиссии был обсужден и утвержден проект аналогичной программы на следующие три года.