В МОЗ не планируют предлагать продление карантина выходного дня

Министерство здравоохранения не планирует предлагать продление карантина выходного дня.

Об этом сказал глава МОЗ Максим Степанов в эфире Украина 24, передает liga.net

По его словам, предварительно об эффективности карантина, действовавшего на трех минувших уикендах, можно будет судить в середине текущей недели. Окончательные же результаты станут ясны на следующей неделе.

Министр заявил, что эффективность карантина оценивается по множеству показателей.

“Но сразу могу сказать – мы хорошо помним, как прошли у нас первые выходные, когда, мягко говоря, практически не следовали карантину. Но мы уже видим тенденцию к уменьшению динамики роста”, – отметил глава МОЗ.

Отвечая на вопрос о перспективе продления карантина выходного дня, Степанов сказал: “Не думаю, что мы будем делать такое предложение”.

“Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали”, – резюмировал министр.