В больнице Станицы Луганской усовершенствовали стоматологический кабинет. ФОТО

В поликлинике КНП «Станично-Луганское РТМО» улучшил свою работу кабинет стоматологии. Благодаря выделенным средствам из районного бюджета в размере 250 тыс. грн был проведен ремонт, модернизацию помещения и оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.
Основной задачей кабинета является оказание стоматологической помощи больным ЦРБ с терапевтической и хирургической патологией. С помощью новейшей стоматологической установки «Биомед ДТС-327» и мощного пьезоэлектрического скейлера с частотой колебаний 32 кГц и широким диапазоном регулирования мощности значительно улучшается лечение больных с заболеванием десен и твердых тканей зубов:
- измерение длины корневых каналов с помощью «Apex locator» и дальнейшее их пломбирование современными материалами;
- снятие зубных отложений с помощью системы «Аэр флоу».
Два врача-стоматолога аттестованы на высшую квалификационную категорию по специальности «стоматология», систематически повышают свою профессиональную квалификацию путем изучения соответствующей литературы, участия в конференциях, мастер-классах, семинарах и всегда готовы оказать помощь.