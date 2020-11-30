В больнице Станицы Луганской усовершенствовали стоматологический кабинет. ФОТО

В поликлинике КНП «Станично-Луганское РТМО» улучшил свою работу кабинет стоматологии. Благодаря выделенным средствам из районного бюджета в размере 250 тыс. грн был проведен ремонт, модернизацию помещения и оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Основной задачей кабинета является оказание стоматологической помощи больным ЦРБ с терапевтической и хирургической патологией. С помощью новейшей стоматологической установки «Биомед ДТС-327» и мощного пьезоэлектрического скейлера с частотой колебаний 32 кГц и широким диапазоном регулирования мощности значительно улучшается лечение больных с заболеванием десен и твердых тканей зубов: