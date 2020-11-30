Между Северодонецком и Лисичанском планируют запустить электротранспорт

Лисичанск и Северодонецк могут быть соединены троллейбусным маршрутом или движением электроавтобусов.

Об этом 29 ноября в видео на своей странице в Facebook сообщил глава ЛОГА Сергей Гайдай, передает Первая полоса



По его словам, уже ведутся переговоры с заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Натальей Форсюк и советником заместителя главы Офиса президента Юрием Голиком.



Сергей Гайдай сообщил, что рассматривается два предложения. Перове – троллейбусы, второе – электроавтобусы.

По его словам, сейчас проводятся предварительные расчеты, изучаются предложения отечественных производителей троллейбусов и предложение от чешской компании “Škoda Electric” о запуске по этому маршруту электроавтобусов.



“Запуск троллейбусного маршрута предполагает создание определенной системы. Рога троллейбуса необходимо цеплять, и они привязаны. А автобусы все-таки это свободное движение, и они не привязаны к электросети. Для нас главное экономическая целесообразность и экономическая составляющая. Потому что у нас нет свободных миллиардов. Поэтому сейчас просчитаем оба варианта. Мы их сравним и увидим, какой из них экономически лучший для Луганщины”, – сказал Сергей Гайдай.