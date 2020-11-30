За минувшие сутки на Луганщине 35 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 35 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Рубежное – три, Кременской район – три, Новоайдарский – три, Попаснянский – 13, Станично-Луганский – 12, Троицкий – 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 6274 лица.

Из них выздоровели – 3966 (четыре за последние сутки); лечатся – 2141 (347 – стационарно, 1794 – амбулаторно).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 167 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 16,8%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 ноября (9:00) в Украине 732 625 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 12 327 – летальных, 345149 человек выздоровели. Всего проведено 4528772 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 9946 новых случаев; летальных – 114; осуществлено 31901 тестирования; выздоровели 5771 человек.