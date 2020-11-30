На Луганщине и Донетчине 65 объектов инфраструктуры оснастят источниками солнечной генерации

65 объектов инфраструктуры в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей будут оснащены источниками солнечной генерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующий меморандум сегодня, 30 ноября, подписан между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, НАК «Нафтогаз Украины» и Луганской и Донецкой облгосадминистрациями.

Проект «Стань на светлую сторону» воплощается при финансировании НАК «Нафтогаз Украины». Ориентировочная сумма инвестиций НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 100 000 000 гривен.

«Этот проект начат на основании решения Правительства. Его суть – обустройство источниками солнечной генерации публичного пространства и объектов, которыми больше всего пользуются люди на прилегающих к линии соприкосновения территориях Украины. Минреинтеграции последовательно реализует свою политику, чтобы обеспечить комфорт граждан Украины с обеих сторон линии соприкосновения. Наш неофициальный лозунг – Министерство для людей и о людях. Проект «Стань на светлую сторону» один из этапов внедрения последовательной политики Правительства Украины в обеспечении комфорта наших граждан. Первый этап общего с «Нафтогазом» проекта реализован на КПВВ в Счастье на новом сервисном центре. И знаете, на мой взгляд, две государственные компании демонстрируют участие и неравнодушие. Это «Нафтогаз» и «Ощадбанк». Я искренне благодарен НАК «Нафтогаз Украины» и лично Андрею Коболеву за возможность воплотить этот проект », – отметил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

В общем определено 65 локаций в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые будут оснащены источниками солнечной генерации. В частности, будут оборудованы все КПВВ. Результат в Счастье уже наглядный, в Новотроицком его можно будет увидеть уже через три недели, следующий – в Станице Луганской в ​​начале следующего года.

«Но я хочу подчеркнуть, что речь идет не только о КПВВ. Речь идет о зданиях и маршрутах, которыми наши люди на подконтрольной территории активно пользуются ежедневно. Например, в Счастье будет оборудовано 2 детских сада, 2 школы, городской дворец культуры, в Новотроицком – 2 школы, в Станице Луганской, Авдеевке, Волновахе, Сартане – местные больницы и другие объекты. Всего будет обустроено 28 школ и детских садов, 7 медицинских учреждений, 4 дворца культуры, несколько парков, десятки пешеходных переходов, остановок и зон отдыха. Даже одна станция юных техников. Главное – чтобы люди видели изменения, чувствовали безопасность и комфорт каждый день, рядом со своими домами, в школах и садах, где учатся их дети. Это должно стать нормой », – добавил Резников.

Внедрение проекта нацелено на энергонезависимость, экологичность, и в конце концов – экономию. Например, за год на КПВВ в Счастье от солнца будет сгенерировано энергии на 410 000 гривен.

«Группа Нафтогаз всегда приобщается к решению наиболее существенных национальных проблем. В частности, как поддержание обороноспособности страны, борьба с пандемией COVID-19, достижения энергонезависимости. Мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком в Украине, перечислив за 10 месяцев 2020 году в бюджеты всех уровней 90,3 миллиарда гривен, что составляет 11% общих доходов государственного бюджета за указанный период. Поэтому для нас большая честь быть привлеченным к реализации проекта по восстановлению социальной инфраструктуры Донбасса. Благодаря этой инициативе мы стремимся улучшить жизнь людей, живущих вдоль линии соприкосновения. Важно облегчить условия пересечения КПВВ для граждан Украины, обеспечить им доступ к образовательным и медицинским услугам, восстановить разрушенную войной инфраструктуру, улучшить быт наших сограждан », – отметил Андрей Коболев, Председатель правления Группы Нафтогаз.