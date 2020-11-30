Моя мама тяжело больна: дочь Анастасии Заворотнюк вдруг заговорила о состоянии актрисы

29 ноября в России отпраздновали День матери. К этой дате дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, опубликовала пост, в котором едва ли не впервые заговорила о состоянии артистки. До этого родные и коллеги Заворотнюк, которая уже больше года борется с онкологическим заболеванием, крайне редко говорили о ее здоровье.

Как отметила в своем Instagram-посте Анна Заворотнюк, в День матери ей не удалось подобрать нужных слов. От текущей ситуации с актрисой в такие даты особенно больно. Тем не менее, девушка верит в лучшее.

Анна ЗаворотнюкФото: Instagram / Anna Zavorotnyuk

“Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом, – написала она. – Моя мама не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец, и справится со всем”.

Каких-либо подробностей состояния актрисы девушка по-прежнему раскрывать не стала. В комментариях фолловеры Заворотнюк-младшей пожелали ее семье сил, а Анастасии Заворотнюк – скорейшего выздоровления.

Анна ЗаворотнюкФото: Instagram / Anna Zavorotnyuk

С сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей. Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ приписывают знаменитости рак головного мозга.

За время лечения актрисы местная пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои диагнозы и предсказания относительно судьбы Заворотнюк. В сети даже появлялись документы, якобы подтверждающие диагноз актрисы, но и они позже были опровергнуты семьей.

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