Моя мама тяжело больна: дочь Анастасии Заворотнюк вдруг заговорила о состоянии актрисы

29 ноября в России отпраздновали День матери. К этой дате дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, опубликовала пост, в котором едва ли не впервые заговорила о состоянии артистки. До этого родные и коллеги Заворотнюк, которая уже больше года борется с онкологическим заболеванием, крайне редко говорили о ее здоровье.
Как отметила в своем Instagram-посте Анна Заворотнюк, в День матери ей не удалось подобрать нужных слов. От текущей ситуации с актрисой в такие даты особенно больно. Тем не менее, девушка верит в лучшее.
Анна Заворотнюк
“Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом, – написала она. – Моя мама не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец, и справится со всем”.
Каких-либо подробностей состояния актрисы девушка по-прежнему раскрывать не стала. В комментариях фолловеры Заворотнюк-младшей пожелали ее семье сил, а Анастасии Заворотнюк – скорейшего выздоровления.
Анна Заворотнюк
- С сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей. Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ приписывают знаменитости рак головного мозга.
- За время лечения актрисы местная пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои диагнозы и предсказания относительно судьбы Заворотнюк. В сети даже появлялись документы, якобы подтверждающие диагноз актрисы, но и они позже были опровергнуты семьей.
Самые интересные истории и новости дня теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime и узнавайте о них скорее.