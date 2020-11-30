Роман Кличук стал мэром Черновцов: кто он и чем занимался в прошлом

В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах состоялся второй тур выборов мэра города. Новым главой города стал предприниматель Роман Кличук, которого выдвинула партия “Единая Альтернатива”.

Как сообщает “Суспільне”, результаты второго тура выборов в Черновцах объявила городская избирательная комиссия.

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента, Виталия Михайлишина, свои голоса отдали 37,5% жителей города.

Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательством. Был депутатом областного совета от фракции “Батькивщина”. Баллотировался в парламент по списку “Самопомочі“, но не прошел.

Является владельцем компании “Рома”, которая занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, продуктами питания и табачными изделиями. Владеет фирмой “Гойра групп”, которая объединяет несколько ресторанов.

В апреле 2016 Кличук стал членом исполнительного комитета. В марте 2018 он принял решение выйти из его состава. Свой шаг он объяснил тем, что “голосования на исполкоме были игрой на камеру”, а его члены не придерживались предварительных договоренностей.

Как сообщал “источник”, ранее в Черновцах кандидат в депутаты после проигрыша на местных выборах забрал брусчатку, которую ранее сам подарил жителям и которой собирался мостить дорожку в рамках предвыборной компании. Кандидат обиделся на то, что за него проголосовали только три жителя дома.